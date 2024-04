Τουρκία: «Ο άνθρωπος κόβει ντονέρ» – Η ειρωνική απάντηση του Τούρκου υπουργού Άμυνας για τον Σταϊνμάιερ

Ειρωνική ήταν η απάντηση του υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ όταν ρωτήθηκε για το εάν κατά την επίσκεψη του Ομοσπονδιακού Προέδρου της Γερμανίας, Φρανκ – Βάλτερ Σταϊνμάιερ θα συζητηθεί η πρόθεση της Άγκυρας να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter για την πολεμική της αεροπορία.

«Ο άνθρωπος κόβει ντονέρ, θα τον ρωτήσουμε αφού τελειώσει τη δουλειά του με το ντονέρ. Οι εξελίξεις σχετικά με αυτά (σ.σ.: τα εξοπλιστικά προγράμματα) συνεχίζονται» είπε ο υπουργός.

Ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ άρχισε την επίσκεψή του στην Τουρκία με πρώτο σταθμό την Κωνσταντινούπολη, όπου συναντήθηκε με τον αντιπολιτευόμενο δήμαρχο Εκρέμ Ιμάμογλου.

🇩🇪🇨🇳 LMAO: German president Steinmeier flies to meet Erdogan in Istanbul and brings Doner Kebab meat with him from Berlin.

He says, it is a symbol of German and Turkish integration and friendship.

🤷‍♂️ pic.twitter.com/knZpv8Vnih

— Lord Bebo (@MyLordBebo) April 23, 2024