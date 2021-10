Τουρκία: Ο σκύλος Μπότζι που μετακινείται με το… μετρό και παίρνει το φέρι μποτ για τα Πριγκηπονήσια

Διάσημος στην Τουρκία έχει γίνει ο αδέσποτος σκύλος Μπότζι που του αρέσει να “ταξιδεύει” σε ολόκληρη την Κωνσταντινούπολη με τα μέσα μεταφοράς.

Επιβατικά πλοία, λεωφορεία συρμοί του μετρό. Ο Μπότζι έχει γίνει ο αγαπημένος συνεπιβάτης όλων ενώ οι φωτογραφίες του έχουν γίνει viral στα social media, όπου τις έχουν ανεβάσει οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, ενώ οι δικοί του λογαριασμοί έχουν περισσότερους από 50.000 ακολούθους.

Ο Μπότζι κατεβαίνει τουλάχιστον σε 29 σταθμούς μετρό, ενώ καθημερινά καλύπτει με τα Μέσα έως και 30 χιλιόμετρα, όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι των δημοτικών Αρχών της Πόλης, που καταγράφουν τις μετακινήσεις του διάσημου -πλέον- σκύλου- με τη βοήθεια μικροτσίπ.

The #dog Boji tracked with a #microchip 🐶

📌#Boji traveled 29 stops in one day, and at least 30 kilometers per day by public transport in #Istanbul https://t.co/siuFUjDcQ8 pic.twitter.com/2haf3kECQ1

— Demiroren News Agency English (@dhaenglish) October 2, 2021