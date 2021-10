Tο τραγούδι αφιερωμένο στους Abraham Lincoln, Martin Luther King και τους αδελφούς Kennedy

Το τραγούδι “Abraham, Martin and John” γράφτηκε το 1968 από τον πιανίστα και συνθέτη Dick Holler. Είναι ένα κομμάτι αφιερωμένο σε τέσσερις δολοφονημένους Αμερικανούς, τον Abraham Lincoln, τον Martin Luther King, τον John F. Kennedy και τον Robert F. Kennedy.

Γράφτηκε με αφορμή τις δολοφονίες του Martin Luther King και του Robert F. Kennedy, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 1968 αντίστοιχα.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Πρωτοηχογραφήθηκε από τον Dion και πολύ σύντομα ακολούθησε η εκτέλεση από τους Smokey Robinson and the Miracles. To 1969 η ερμηνεία του Marvin Gaye έκανε επιτυχία.

Πρόσφατα το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε με την Royal Philharmonic Orchestra και στο στούντιο προστέθηκε η φωνή του Marvin Gaye καθώς και η φωνή της Αγγλίδας Beverley Knight, η οποία όταν πέθανε ο Marvin Gaye το το 1984 ήταν μόλις… 11 ετών!

Αυτά όμως τα “μαγικά” γίνονται στα στούντιο, έχουμε λοιπόν μια νέα ενορχήστρωση και ηχογράφηση από μία μεγάλη ορχήστρα, μία παλιά ερμηνεία (του Marvin) και μια καινούργια ερμηνεία (της Beverley), τις κάνουμε ντουέτο και βγάζουμε ένα καινούργιο αποτέλεσμα.

Το κομμάτι θα συμπεριλαμβάνεται σε ένα νέο αναμενόμενο project της Royal Philharmonic Orchestra, που θα είναι αφιερωμένο σε τραγούδια της Motown και θα λέγεται “A Symphony Of Soul”.