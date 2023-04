Λιγότερο από μια εβδομάδα απομένει για την τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου του Γ’ στην Βρετανία με τις προετοιμασίες να είναι πυρετώδεις.

Οι πρόβες όλων όσοι θα συμμετέχουν στην τελετή πάνε και έρχονται σε καθημερινή βάση. Ακόμη και του ίδιου βασιλιά και της συζύγου του. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η μεγάλη αίθουσα του χορού στο παλάτι του Μπάκιγχαμ έχει μετατραπεί σε χώρο που προσομοιάζει με το Αβαείο του Γουεστμίνστερ και εκεί το βασιλικό ζεύγος εκπαιδεύεται για το τελετουργικό της 6ης Μαΐου για να μην υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις κατά την διάρκεια του.

Μέσα στο ναό θα βρίσκονται πάνω από 2.000 επίσημοι προσκεκλημένοι. Μεταξύ αυτών βασιλείς και αρχηγοί κρατών. Από έξω αναμένονται χιλιάδες πολίτες ενώ εκατομμύρια τηλεθεατές από όλη την υφήλιο θα παρακολουθούν ζωντανά την τελετή. Υπολογίζεται πως 300 εκατ. τηλεθεατές θα συντονίσουν τους δέκτες τους για να δουν την 39η στέψη στην ιστορία του Αβαείου του Γουεστμίνστερ. Ένα τελετουργικό που οι ρίζες του φτάνουν στο 1066.

Σύμφωνα με το μέχρι στιγμής πρόγραμμα της ημέρας της στέψης, το οποίο μπορεί να αλλάξει μέσα στην εβδομάδα, γνωρίζουμε τα εξής: (οι ώρες είναι ώρες Ελλάδος)

Στην τελετή θα βρίσκεται σχεδόν σύσσωμη η βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα απουσιάζει η δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, η οποία εδώ και καιρό έχει δηλώσει ότι δεν θα παραστεί στην τελετή. Μεταξύ άλλων εντός του ναού θα βρεθούν ο βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, όλοι οι προκάτοχοι του, το υπουργικό συμβούλιο αλλά και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Σερ Κιρ Στάρμερ.

We are excited to share the Liturgy from the Coronation Rite of HM King Charles III.

Authorised by Archbishop @JustinWelby, the Liturgy outlines the order of the Coronation service, and explanations behind key elements.

Read at https://t.co/AMorQz9eLa.

— The Church of England (@churchofengland) April 29, 2023