TikTok: Αυτά τα βίντεο θα “μπλοκάρει” με στόχο την “ασφάλεια” των χρηστών

Η εταιρία TikTok ανακοίνωσε στον ιστότοπό της ότι επικαιροποιεί τις κατευθυντήριες γραμμές για να προωθήσει την «ασφάλεια, την προστασία και την ευημερία» των χρηστών της, καταργώντας μεταξύ άλλων περιεχόμενο που προωθεί τις διατροφικές διαταραχές.

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης έχει επικριθεί στο παρελθόν επειδή επέτρεψε τον πολλαπλασιασμό του περιεχομένου υπέρ της νευρικής ανορεξίας, αν και η εφαρμογή δεν επιτρέπει επίσημα περιεχόμενο που προωθεί ή εξυμνεί τις διατροφικές διαταραχές και εφαρμόζει τον κανόνα, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό ανθρώπινης και τεχνητής νοημοσύνης.

Τα τελευταία χρόνια το TikTok -ως απάντηση σε αυτήν την κριτική- προσπάθησε να χειριστεί επιβλαβές περιεχόμενο στην πλατφόρμα. Συγκεκριμένα, το 2020, η εταιρεία επέβαλε περιορισμούς στις διαφημίσεις απώλειας βάρους, ενώ το 2021 κυκλοφόρησε μια νέα δυνατότητα που προσφέρει αριθμό τηλεφώνου γραμμής βοήθειας για χρήστες που αναζητούν hashtags σχετικά με διατροφικές διαταραχές. Ωστόσο, επιβλαβές περιεχόμενο εξακολουθεί να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ενώ βίντεο που τεκμηριώνουν την ανάρρωση χρηστών συχνά αφαιρούνται άδικα.

Σε μια προσπάθεια να καταστήσει την εφαρμογή ένα ασφαλέστερο μέρος, η εταιρεία δήλωσε ότι τώρα θα αρχίσει να αφαιρεί βίντεο που προωθούν συμπτώματα διατροφικών διαταραχών, όπως η βραχυπρόθεσμη νηστεία και η υπερβολική σωματική άσκηση. «Πραγματοποιούμε αυτήν την αλλαγή, σε συνεννόηση με ειδικούς, ερευνητές και γιατρούς στις διατροφικές διαταραχές, καθώς καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν να έχουν προβλήματα με ανθυγιεινά πρότυπα διατροφής και συμπεριφορά χωρίς να έχουν διάγνωση διατροφικής διαταραχής» αναφέρεται σε δήλωση στον ιστότοπο της εταιρείας.

Happy #SaferInternetDay! Today we’re announcing updates to our Community Guidelines to further support the well-being of our community and the integrity of our platform. Learn more in our Newsroom: https://t.co/CyMJ6EI2CT

— TikTokComms (@TikTokComms) February 8, 2022