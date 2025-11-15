Θρίλερ με νιόπαντρο ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό σε αυτοκίνητο – «Μακάρι να ήμασταν στην Ελλάδα» είχε γράψει η γυναίκα λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της

Enikos Newsroom

νεκρό ζευγάρι ΗΠΑ
Rachel Dumovich / Facebook

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον θάνατο ενός νιόπαντρου ζευγαριού από το Ουισκόνσιν των ΗΠΑ. Και οι δύο βρέθηκαν νεκροί στην άκρη ενός δρόμου στο Ιλινόι, λίγες ημέρες πριν από την πρώτη τους επέτειο, με τις αρχές να κάνουν λόγο για περιστατικό δολοφονίας–αυτοκτονίας.

Ο Brandon Dumovich πυροβόλησε θανάσιμα τη σύζυγό του, Rachel, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του μέσα στο αυτοκίνητό τους στις 6 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Αστυνομικό Τμήμα του Harvard.

«Οι σκέψεις μας παραμένουν με τις οικογένειες και όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτή την τραγωδία», ανέφερε η αστυνομία. Δύο εβδομάδες μετά το περιστατικό, το Γραφείο του Ιατροδικαστή της κομητείας McHenry είχε αποφανθεί ότι το ζευγάρι πέθανε από θανατηφόρα τραύματα από πυροβολισμό στο κεφάλι, αλλά οι ερευνητές δεν είχαν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους μέχρι αυτή την εβδομάδα.

Ένας αστυνομικός του Harvard εντόπισε το ζευγάρι νεκρό, όταν είδε ένα αυτοκίνητο με αλάρμ, σταματημένο στην άκρη του αυτοκινητόδρομου US 14, κοντά στη Burbank Street. Ένα όπλο βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο, δίπλα στα άψυχα σώματα του ζευγαριού.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει κίνητρο πίσω από το τραγικό περιστατικό.  «Αν και η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη καθώς οι αναλυτές ολοκληρώνουν την εξέταση όλων των στοιχείων και αναφορών, έχει διαπιστωθεί ότι πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν και δεν υπάρχει ένδειξη συνεχιζόμενης απειλής για την κοινότητα», ανέφερε το τμήμα.

νεκρό ζευγάρι ΗΠΑ
Brandon Dumovich / Facebook

Η 29χρονη Rachel Dumovich γνώρισε τον σύζυγό της, 30 ετών, όταν ήταν και οι δύο 12 ετών, περιγράφοντας τον εαυτό τους ως «αγαπημένοι από το γυμνάσιο», σύμφωνα με την ιστοσελίδα του γάμου τους στο The Knot.
Είχε γράψει στο παρελθόν ότι κατάφερε να τραβήξει την προσοχή του «κλέβοντας την κολόνια από το ντουλάπι του και τρέχοντας μακριά».  Οι δύο τους κράτησαν επαφή «μέσα από πολλά στάδια ζωής και 15 χρόνια φιλίας», έγραψε η Rachel, προσθέτοντας ότι άρχισαν να βγαίνουν το 2022.

Ο Brandon της έκανε πρόταση το καλοκαίρι του 2023 στη λίμνη Big Cedar κοντά στο Slinger του Ουισκόνσιν, εκεί όπου το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 12 Οκτωβρίου 2024. «Ανυπομονούμε να μοιραστούμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας, περιτριγυρισμένοι από φίλους και οικογένεια!» είχε γράψει η Rachel ανακοινώνοντας τον γάμο τους.

Η Rachel φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν – Μιλγουόκι, απ’ όπου αποφοίτησε με πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων το 2018, πριν εργαστεί ως διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού στην Climate Pros, LLC.

Ο Brandon Dumovich υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ως υπαξιωματικός και πέθανε μία ημέρα μετά τα 30ά του γενέθλια.  Λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της, η Rachel είχε αναρτήσει στο Facebook: «Για πάντα να κυνηγάμε τα ηλιοβασιλέματα. Μακάρι να ήμασταν ξανά στην Ελλάδα.» Η ανάρτηση πιστεύεται ότι αναφερόταν στο ταξίδι του μέλιτος του ζευγαριού.

 

10:45 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

