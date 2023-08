Θραύσματα από εξωγήινο διαστημόπλοιο λέει ότι βρήκε καθηγητής του Χάρβαρντ – Γιατί τον επικρίνουν οι συνάδελφοί του

Υλικό που προήλθε εκτός του ηλιακού μας συστήματος και μάλιστα κομμάτια από μέταλλο που αποδίδεται σε διαστημόπλοιο, έχουν ανακαλύψει, για πρώτη φορά στην ιστορία, οι επιστήμονες.

Ο φυσικός του Χάρβαρντ, καθηγητής Αβί Λόεμπ, που κυνηγά εξωγήινους, δήλωσε ότι οι πρώτες αναλύσεις των μεταλλικών θραυσμάτων που ανέκτησε η ομάδα του από τον Ειρηνικό Ωκεανό τον Ιούνιο υποδηλώνουν ότι προέρχονται από το διαστρικό σύστημα. Αυτό στην πράξη μπορεί να σημαίνει ότι το διαστημόπλοιο μπορεί να είναι έργο εξωγήινων.

Πρόκειται για περίπου 700 μικροσκοπικές μεταλλικές σφαίρες που αναλύθηκαν και βρέθηκε ότι περιέχουν κράματα που δεν ταιριάζουν με κανένα υπάρχον κράμα στο ηλιακό μας σύστημα. Τα ευρήματα δεν απαντούν ακόμη στο αν οι σφαίρες είναι τεχνητές ή φυσικής προέλευσης – κάτι που ο Λόεμπ λέει ότι είναι το επόμενο ερώτημα στο οποίο στοχεύει να απαντήσει η έρευνά του. «Πρόκειται για μια ιστορική ανακάλυψη, διότι αποτελεί την πρώτη φορά που οι άνθρωποι βάζουν στο χέρι τους υλικά από ένα μεγάλο αντικείμενο που έφτασε στη Γη από το εξωτερικό του ηλιακού συστήματος», έγραψε ο Loeb την Τρίτη στο Medium, σύμφωνα με την MailOnline.

Τα υπολείμματα προήλθαν από ένα αντικείμενο που έμοιαζε με μετεωρίτη και συνετρίβη στις ακτές της Παπούα Νέας Γουινέας το 2014, και ο Λόεμπ δεν αποκλείει να ήταν θραύσματα ενός εξωγήινου διαστημικού σκάφους. Ο ίδιος και μια ομάδα του πέρασαν δύο εβδομάδες τον Ιούνιο ψάχνοντας στο βυθό της θάλασσας με την ελπίδα να βρουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τη θεωρία του. «Η επιτυχία της αποστολής καταδεικνύει την αξία της ανάληψης ρίσκου στην επιστήμη παρά τις όποιες αντιξοότητες, ως ευκαιρία για την ανακάλυψη νέας γνώσης», έγραψε ο Loeb στο Medium.

Ο ίδιος δήλωσε στην DailyMail.com ότι η μελλοντική έρευνα θα απαντήσει αν τα θραύσματα είναι φυσικά ή δημιουργήθηκαν από εξωγήινα όντα. «Προς το παρόν, θέλαμε να ελέγξουμε αν τα υλικά προέρχονται από χώρους εκτός του ηλιακού συστήματος», δήλωσε ο Loeb. Το αντικείμενο που που έμοιαζε με μετεωρίτη και έπεσε το 2014 στον ωκεανό, ονομάστηκε IM1. Τον εντόπισαν Ο Λόεμπ και ο ερευνητής του Χάρβαρντ Amir Siraj. Οι επιστήμονες του Χάρβαρντ πέρασαν χρόνια σε στενή συνεργασία με τον αμερικανικό στρατό για να εντοπίσουν τη ζώνη πρόσκρουσης κοντά στην Παπούα Νέα Γουινέα, χτενίζοντας τα δεδομένα για να προσδιορίσουν αν και πότε το αντικείμενο έπεσε από το διάστημα.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Loeb και η ομάδα του ταξίδεψαν σε μια περιοχή όπου ο μετεωρίτης IM1 πιστεύεται ότι συνετρίβη πριν από σχεδόν μια δεκαετία. Ο ΙΜ1 άντεξε τέσσερις φορές την πίεση που συνήθως θα κατέστρεφε έναν συνηθισμένο μετεωρίτη από σίδηρο-μέταλλο – καθώς έτρεχε μέσα στη γήινη ατμόσφαιρα με ταχύτητα 100.215 μιλίων την ώρα. Ο σίδηρος είναι ήδη το κύριο συστατικό στα πιο σκληρά γνωστά είδη φυσικών μετεωριτών, οπότε το δίδυμο του Χάρβαρντ έχει διατυπώσει τη θεωρία ότι πρέπει να υπάρχει κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο σχετικά με το πώς προέκυψε το αντικείμενο. Τώρα μια σειρά δοκιμών στα θραύσματα του IM1 που ανακτήθηκαν, οι οποίες διεξήχθησαν στο Μπέρκλεϊ, απέδειξαν ότι η χημική τους σύσταση είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου σίδηρος: ισχυρή απόδειξη υπέρ των πιο αμφιλεγόμενων θεωριών της ομάδας του Χάρβαρντ σχετικά με το αντικείμενο.

Η ομάδα του Χάρβαρντ φρόντισε να διασφαλίσει ότι τα 50 σφαιρικά σιδερένια θραύσματα που ανασύρθηκαν από πάνω από ένα μίλι κάτω από την επιφάνεια του Ειρηνικού ήταν, όντως απομεινάρια του IM1. Αρχικά, ο Siraj περιόρισε την τελική τροχιά που ακολούθησε το IM1 καθώς έπεφτε φλεγόμενο προς τον ωκεανό, παρακολουθώντας τις εκρήξεις του, με δορυφορικά δεδομένα του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και με τοπικά σεισμόμετρα που έχουν εγκατασταθεί για την παρακολούθηση των σεισμών και της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Με μεγάλη βεβαιότητα ότι η τελική διαδρομή του IM1 κάλυπτε 6,2 τετραγωνικά μίλια (16 τετραγωνικά χιλιόμετρα) ωκεανού κοντά στο νησί Manus, η ομάδα ήταν στη συνέχεια σε θέση να «ξύσει τον βαθύ του ωκεανού, τον πυθμένα με ένα μεγάλο μαγνητικό “έλκηθρο” – τόσο κατά μήκος της διαδρομής του IM1 όσο και σε διάφορες περιοχές “ελέγχου”. Οι περιοχές ελέγχου χρησίμευαν ως μέσο για να διασφαλιστεί ότι περισσότερες σφαίρες σιδήρου δεν είχαν βρεθεί στον πυθμένα του ωκεανού μέσω κάποιου γεγονότος που δεν σχετιζόταν με την πτώση του IM1 στη Γη. Ο Loeb έχει γίνει γνωστός επειδή πιστεύει ανοιχτά ότι οι εξωγήινοι θα μπορούσαν να έχουν έρθει σε επαφή με τη Γη.

Το σημείο όπου έπεσε το IM1 στον ωκεανό.

Το βιβλίο

Το 2021, ο φυσικός κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο “Εξωγήινοι: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth”, στο οποίο υποστήριζε ότι ο Oumuamu μπορεί να μην ήταν κομήτης ή αστεροειδής αλλά “διαστημικά σκουπίδια” ενός εξωγήινου πολιτισμού. Το βιβλίο γράφει ότι ο Loeb και η ομάδα του βρήκαν 700 σφαιρίδια διαμέτρου 0,05-1,3 χιλιοστών μέσω 26 διαδρομών που κάλυπταν μια περιοχή έρευνας μεγέθους ενός τετάρτου τετραγωνικού χιλιομέτρου. Τα ανακτηθέντα σφαιρίδια αναλύονται με τα καλύτερα όργανα στον κόσμο σε τέσσερα εργαστήρια στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, στο Πανεπιστήμιο Berkeley, στην εταιρεία Bruker και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Παπούα Νέας Γουινέας, του οποίου ο αντιπρύτανης υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ για την έρευνα της αποστολής σύμφωνα με το βιβλίο.

Τα δεδομένα από την ανάλυση έδειξαν ότι τα θραύσματα είναι πλούσια σε βηρύλλιο, λανθάνιο και ουράνιο, μαζί με χαμηλή περιεκτικότητα σε στοιχεία με υψηλή συγγένεια με τον σίδηρο, όπως το Ρένιο – ένα από τα σπανιότερα στοιχεία που υπάρχουν στη Γη. ‘Σφαιρίδια με αφθονία ‘BeLaU’ βρέθηκαν μόνο κατά μήκος της διαδρομής του IM1 και όχι σε περιοχές ελέγχου’, έγραψε ο Loeb. Εξήγησε ότι τα μοτίβα που βρέθηκαν στα σφαιρίδια δεν ταιριάζουν με τα κράματα που βρέθηκαν στη Γη, στο φεγγάρι, στον Άρη ή σε άλλους φυσικούς μετεωρίτες του ηλιακού συστήματος.

Συνέχισε να εξηγεί ότι το BeLaU είχε επίσης μια “υπεραφθονία βαρέων στοιχείων”, τα οποία θα μπορούσαν να προέρχονται από θραύσματα που εκτινάχθηκαν από υπερκαινοφανείς καταρρεύσεις μεταλλευμάτων ή συγχωνεύσεις αστέρων νετρονίων.

Αυτό είναι γνωστό ως “r-διαδικασία”. Ωστόσο, ο συνδυασμός παρουσιάζει επίσης ένα άλλο μοτίβο που σχετίζεται με αυτό που ονομάζεται ‘s-process’ και το οποίο θα μπορούσε να προέρχεται μόνο από μια ανεξάρτητη προέλευση, όπως αστέρια του ασυμπτωτικού γιγαντιαίου κλάδου (AGB). Οι αστέρες AGB είναι το τελικό στάδιο εξέλιξης των αστέρων χαμηλής και ενδιάμεσης μάζας που οδηγούνται από πυρηνική καύση.

Οι επικρίσεις

«Τα σφαιρίδια ‘BeLaU’ που ανακαλύφθηκαν αποτελούν έκκληση αφύπνισης προς τους αστρονόμους να είναι πιο περίεργοι και ανοιχτόμυαλοι», έγραψε ο Λόεμπ. Οι συνάδελφοί του ερευνητές, ωστόσο, έχουν επικρίνει εδώ και καιρό τον Loeb για τις προσπάθειές του.

Ο Steve Desch, αστροφυσικός στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, δήλωσε στους New York Times: “Ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει για τους ισχυρισμούς του Αβί Λόεμπ. Μολύνει την καλή επιστήμη – συγχέει την καλή επιστήμη που κάνουμε με αυτόν τον γελοίο εντυπωσιασμό και απορροφά όλο το οξυγόνο από το δωμάτιο».