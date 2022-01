The Ambies: Tα βραβεία για τα podcasts

Τα βραβεία για την αρτιότητα στον ήχο, Awards for Excellence in Audio ή αλλιώς The Ambies όπως αποκαλούνται για συντομία, είναι τα βραβεία εκείνα που γιορτάζουν την αρτιότητα στα podcasts και που επιδιώκουν να τα κάνουν ευρύτερα γνωστά σαν ένα προσωπικό και μοναδικό μέσο πληροφόρησης, ψυχαγωγίας, αφήγησης ιστοριών και έκφρασης.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η τελετή απονομής των Ambies πρόκειται να λάβει χώρα στις 22 Μαρτίου και θα μεταδοθεί live σε streaming από το YouTube και το Twitch. Θα βραβευθούν 25 διαφορετικές κατηγορίες και θα υπάρχει και ένα επιπλέον βραβείο, το Governor’s Award. Οι υποψηφιότητες για τα Ambies θα ανακοινωθούν στις 14 Φεβρουαρίου.

Επειδή πολλές εκδηλώσεις απονομής βραβείων έχουν ακυρωθεί τελευταία λόγω του covid19, θα πραγματοποιηθεί μία μικρή τελετή, με λίγους παρευρισκόμενους στο The Mayan Theater του Los Angeles.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3 το πρωί, ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “After Midnight… όπως έλεγε και ο J.J. Cale”, με πολλή και καλή μουσική).