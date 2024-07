Τα έβαλε με έναν πύθωνα για να σώσει ένα ελάφι – Καρέ καρέ η στιγμή που δίχασε τους χρήστες στα social media

«Οδηγείτε και βλέπετε αυτό, θα επέμβετε ή θα αφήσετε τον κύκλο της ζωής να συνεχιστεί;», έγραφε η λεζάντα του βίντεο που ανέβηκε στο Χ.

Στο viral βίντεο, που έχει συγκεντρώσει 5 εκατομμύρια προβολές, ένας πύθωνας έχει τυλίξει ένα αβοήθητο ελάφι στην άκρη του δρόμου. Ένας περαστικός, χρησιμοποιώντας ένα κλαδί δέντρου, επεμβαίνει και χτυπάει το φίδι μέχρι να απελευθερώσει το ελάφι, το οποίο στη συνέχεια διαφεύγει για να σωθεί στο δάσος.

Ωστόσο, παρά την αδιαμφισβήτητα ηρωική πράξη, οι χρήστες του Χ είχαν ανάμεικτες αντιδράσεις και διχάστηκαν. Κάποιοι σοκαρίστηκαν από τη μάχη πύθωνα-ελαφιού, αλλά ένιωσαν ανακούφιση αφού ο άνδρας έσωσε το ελάφι από τον πύθωνα και απομακρύνθηκε με ασφάλεια, ενώ κάποιοι άλλοι προβληματίστηκαν: «Όχι [απαντώντας στο ερώτημα της λεζάντας του βίντεο] αν αυτό ήταν το φυσικό περιβάλλον του φιδιού, αλλά αν ήταν στη Νότια Φλόριντα, όπου οι πύθωνες είναι εισβολείς και διαταράσσουν το οικοσύστημα, θα επενέβαινα». Ένας άλλος χρήστης, στο ίδιο μήκος κύματος, έγραψε: «Ποτέ, μα ποτέ μην επεμβαίνεις στη φύση. Είναι μια ευαίσθητη ισορροπία που δεν μπορεί να διαταραχθεί».

«Αν ήσασταν εκεί για κάποιο λόγο, αυτός ήταν για να σταματήσετε αυτή η δολοφονία. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει αργότερα, αλλά σήμερα μπορείτε να σώσετε μια ζωή», σχολίασε ένας άλλος λογαριασμός.

You are driving and you see this, would you intervene or let the circle of life continue? pic.twitter.com/VTYlu18VUA

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) July 20, 2024