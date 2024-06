Σύνοδος Κορυφής Ε.Ε.: Άρχισαν οι επίσημες ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία – Οι συμφωνίες ασφαλείας και ο χαιρετισμός Ζελένσκι

Την επίσημη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας με την ΕΕ, χαιρέτισε ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη Σύνοδο Κορυφής, κάνοντας λόγο για μια «ιστορική απόφαση».

Σε κοινές δηλώσεις με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ο Β. Ζελένσκι ευχαρίστησε τους ευρωπαίους ηγέτες γι’ αυτή την ιστορική απόφαση. «Περιμέναμε για μεγάλο χρονικό διάστημα… βλέπουμε αυτό το ισχυρό ιστορικό βήμα προς τα εμπρός και ευχαριστούμε για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων… είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς στην Ουκρανία, πιστέψτε με», δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

After signing the security agreement with the EU, Orban approached Zelenskyi. It is not known what they talked about pic.twitter.com/Pbji9EKINf — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) June 27, 2024

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε επίσης ότι τώρα «πρέπει να εργαστούμε για τα επόμενα βήματα», ζητώντας περισσότερη στρατιωτική βοήθεια και συγκεκριμένα αεράμυνα και πυρομαχικά που «χρειάζονται επειγόντως στο πεδίο της μάχης».

Οι συμφωνίες

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπέγραψε σήμερα συμφωνία ασφαλείας, τονίζοντας ότι αυτό αποτελεί ένα βήμα προς την «ειρήνη και την ευημερία» στην ήπειρο. «Κάθε βήμα που γίνεται μας φέρνει πιο κοντά στον ιστορικό στόχο μας για ειρήνη και ευημερία στο κοινό μας ευρωπαϊκό σπίτι», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Έχουμε την ευκαιρία να υπογράψουμε μια πρόσθετη διμερή συμφωνία ασφαλείας με την Ουκρανία», δήλωσε από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. «Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι σκοπεύουμε να υποστηρίξουμε την Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, ο Σ. Μισέλ, δήλωσε: «Πριν από λίγες μέρες ξεκινήσαμε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. Αυτό είναι ένα επιπλέον βήμα και δείχνει την προσωπική σας αποφασιστικότητα και την ηγεσία σας. Δείχνει επίσης την πολιτική βούληση του λαού της Ουκρανίας να ενταχθεί στην ΕΕ και να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που είναι εξαιρετικά σημαντικές».

Ukraine and the EU signed a security agreement during the Leaders’ Summit — RBC 📍The EU is allocating 50 billion euros to support Ukraine under the Ukraine Facility program for the next four years. 📍The first section of the agreement is devoted to the long-term provision of… pic.twitter.com/Rsjt1e0AQW — Hope Uzochukwu (@PassionUpdateX) June 27, 2024

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπογράμμισε τη σημασία να παρασχεθεί μεγαλύτερη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία. «Αποφασίσαμε να στοχεύσουμε τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, ειδικά τα έσοδα από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία. Έχουμε λάβει σημαντικές αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό είναι σημαντικό γιατί σημαίνει ότι τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, η πρώτη εκταμίευση θα είναι συγκεκριμένη και αποτελεσματική. Εργαζόμαστε επίσης με τους εταίρους της G7 για να προσφέρουμε ένα επιπλέον πακέτο 50 δισεκατομμυρίων ευρώ», ανέφερε ο Σ. Μισέλ.