Συνετρίβη ελικόπτερο στο Μεξικό – Τρεις νεκροί

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν συνετρίβη ελικόπτερο στην πολιτεία Ταμπάσκο, στο βόρειο τμήμα του Μεξικού, όπως το πολεμικό ναυτικό της χώρας.

Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ οι δύο τραυματίες δέχονται ιατρική φροντίδα, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Το μοιραίο ελικόπτερο εκτελούσε αναγνωριστική πτήση, σύμφωνα με το πολεμικό ναυτικό του Μεξικού.

Τον περασμένο Ιούλιο, 14 άνθρωποι είχαν βρει τον θάνατο όταν συνετρίβη ελικόπτερο Black Hawk των μεξικανικών ενόπλων δυνάμεων στη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψη του διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών Ραφαέλ Κάρο Κιντέρο.

