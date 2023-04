Συναγερμός στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα – Αναφορές για ένοπλο

Η αστυνομία ερευνά πιθανούς πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, το οποίο προειδοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένας ένοπλος βρισκόταν στην πανεπιστημιούπολη στην πόλη Νόρμαν την Παρασκευή το βράδυ.

Μέσω του λογαριασμού του πανεπιστημίου της Οκλαχόμα στο Twitter, απευθύνεται έκκληση στους φοιτητές να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια. «Υπάρχει ένας ενεργός σκοπευτής στο Van Vleet Oval. Λάβετε άμεσα μέτρα τώρα. Τρέξε. Κρύψου. Πάλεψε!” ανέφερε το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα σε ένα tweet λίγο πριν τις 9:30 μ.μ. CT.

OU-Norman Emergency: There is an active shooter at the Van Vleet Oval. Take immediate action now. Run. Hide. Fight!

