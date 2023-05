Συναγερμός στην Βρετανία: Αποκλείστηκαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ – Πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη

Συναγερμός έχει σημάνει στην Βρετανία, καθώς όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ της χώρας, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ έχουν αποκλειστεί από τις αστυνομικές αρχές, καθώς ένας άνδρας πέταξε φυσίγγια κυνηγετικών όπλων στο έδαφος έξω από τη βασιλική κατοικία.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία έκανε γνωστό ότι οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα γύρω στις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα), αφού πλησίασε τις πύλες του Παλατιού και πέταξε «αριθμό αντικειμένων» στο χώρο των ανακτόρων. Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη στο σημείο.

The surreal spectacle of Jacob Rees-Mogg broadcasting from a Portakabin outside Buckingham Palace while a controlled explosion is apparently carried out pic.twitter.com/N9PmKdtWOx

— Julian Druker (@Julian5News) May 2, 2023