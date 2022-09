Συναγερμός στις ΗΠΑ: Αναφορές για ένοπλο σε σχολείο στο Σινσινάτι

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές του Σινσινάτι στις ΗΠΑ καθώς η αστυνομία έχει λάβει πολλές αναφορές για ένοπλο μέσα στο λύκειο Πρίνστον.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Το αστυνομικό τμήμα της Σάρονβιλ επιβεβαίωσε ότι απάντησε σε αναφορές για έναν δράστη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες περισσότερες πληροφορίες. Στο σχολείο φοιτούν περίπου 1.600 μαθητές.

#BREAKING We are getting reports of a possible active shooter situation at Princeton High School. We are heading there now. I’ll update as soon as I get more information. @WCPO

— Valerie Lyons (@VLyonsTV) September 23, 2022