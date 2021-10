Σύγκρουση τρένων στη Βρετανία – Αναφορές για τραυματίες

Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη Βρετανία μεταξύ του Αντόβερ και του Σόλσμπερι, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία του Γουίλτσαϊρ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά, ασθενοφόρα, οχήματα της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο της αστυνομίας. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το ατύχημα σημειώθηκε στη σήραγγα Φίσερτον.

Μια επιβατική αμαξοστοιχία, με αδιευκρίνιστο προς το παρόν αριθμό επιβατών, χτύπησε σε ένα αντικείμενο μέσα στη σήραγγα, εκτροχιάστηκε και ανατράπηκε εν μέρει, σύμφωνα με τον ιστότοπο wiltshiretoday.

Ο μηχανοδηγός έχει παγιδευτεί μέσα στο τρένο.

Ένας δημοσιογράφος του BBC ανέφερε ότι υπάρχουν 13 τραυματίες, αλλά κανένας τους δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση.

VIDEO: Two trains have collided, detailed and overturned in #Salisbury, with emergency services declaring a major incident. pic.twitter.com/CRoU95u6Ri

— Wiltshire Today (@WiltsToday) October 31, 2021