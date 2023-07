Στόλτενμπεργκ: Η Τουρκία έδωσε το πράσινο φως για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Συμφώνησε τελικά με την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Σόλτενμπεργκ.

Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ ανέφερε σε ανάρτηση του στο twitter ότι στην συνάντηση που είχαν ο πρόεδρος της Τουρκίας και ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον συμφωνήθηκε τελικά ο Ταγίπ Ερντογάν να προωθήσει στην τουρκική Εθνοσυνέλευση το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας στην βορειοατλαντική Συμμαχία και να διασφαλίσει την επικύρωση του. «Αυτό είναι ένα ιστορικό βήμα που κάνει όλους τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ δυνατότερους και ασφαλέστερους», ανέφερε ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden‘s accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 10, 2023