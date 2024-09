Στο έλεος του σφοδρότατου τυφώνα Ελίν οι ΗΠΑ: Τουλάχιστον 64 οι νεκροί – Εικόνες βιβλικής καταστροφής και απελπισία ανάμεσα σε συντρίμμια – ΒΙΝΤΕΟ

Με ανησυχητικό ρυθμό αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών, που έφτασαν τους 64, από το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα Ελίν στις νοτιοανατολικές αμερικανικές πολιτείες των ΗΠΑ, την στιγμή που εκατομμύρια νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ σπίτια, δρόμοι και επιχειρήσεις έχουν υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές.

Στο Σένταρ Κι, ένα νησί μερικών εκατοντάδων κατοίκων στη Φλόριντα, στέγες σπιτιών ξηλώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. Η Ελίν έφθασε στη βορειοδυτική Φλόριντα το απόγευμα της Πέμπτης ως τυφώνας κατηγορίας 4, στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 225 χλμ/ώρα.

Συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και των ανυπολόγιστων ζημιών που προκλήθηκαν σε σπίτια, δρόμους και επιχειρήσεις.

Hurricane Helene flooded cities across much of the Southeast including Florida, Georgia and North Carolina. The storm also triggered landslides and destroyed homes. https://t.co/7CEFOCo8a7 pic.twitter.com/koToQLRcsf

Video of a house floating away and collapsing in Asheville as tropical storm Helene floods the area. pic.twitter.com/6HORGSg8cX

This is what a 15 ft storm surge from Cat 4 Hurricane #Ian looked like in #FortMyers . Now, the NHC predicts #Helene could strengthen to a Cat 4 (115 kn winds before landfall), potentially bringing storm surges of:

«Θλίβομαι βαθύτατα για τις απώλειες ζωών και την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Ελίν», δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. «Ο δρόμος προς την ανάκαμψη θα είναι μακρύς», συμπλήρωσε.

Στο Σένταρ Κι, ένα νησί μερικών εκατοντάδων κατοίκων στη Φλόριντα, στέγες σπιτιών ξηλώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. Η Ελίν έφθασε στη βορειοδυτική Φλόριντα το απόγευμα της Πέμπτης ως τυφώνας κατηγορίας 4, στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 225 χλμ/ώρα.

Complete devastation in Keaton Beach, Florida from a combination of extreme wind and a 15+ foot storm surge. Don’t ever expect to see another hurricane named Helene again.

Συνοδευόμενη από καταρρακτώδεις βροχές, η Ελίν σάρωσε τις νοτιοανατολικές πολιτείες προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις, προτού εξασθενήσει σταδιακά.

«Πρόκειται για μια από τις χειρότερες καταιγίδες της σύγχρονης ιστορίας για ορισμένες περιοχές στο δυτικό τμήμα της πολιτείας», είπε ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας, Ρόι Κούπερ.

Το απόγευμα του Σαββάτου, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παρέμεναν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο καταναλωτές στη Νότια Καρολίνα, περίπου 730.000 στην Τζόρτζια και εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη σε άλλες πολιτείες, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο poweroutage.us.

For reference, this is what a 19 foot storm surge looked like when I chased Hurricane Michael. This was Mexico Beach, FL.

You can see why the word “unsurvivable” is being used to describe the potential surge from #Helene. pic.twitter.com/DrAr2aK1Mi

— Marc Weinberg (@MarcWeinbergWX) September 25, 2024