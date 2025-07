South Park: Παρουσίασε τον Ντόναλντ Τραμπ γυμνό στο κρεβάτι με τον Σατανά – Οργή από τον Λευκό Οίκο και ειρωνική «συγγνώμη» από τους δημιουργούς

Με ένα άκρως προκλητικό επεισόδιο άνοιξε η 27η σεζόν του South Park, καθώς η δημοφιλής σατιρική σειρά κινουμένων σχεδίων παρουσίασε τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, γυμνό στο κρεβάτι με τον Σατανά.

Όπως μεταδίδει το BBC, το επεισόδιο προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση του Λευκού Οίκου, ενώ οι δημιουργοί της σειράς απάντησαν με μια χαρακτηριστική δόση ειρωνείας.

«Η σειρά δεν είναι επίκαιρη εδώ και πάνω από 20 χρόνια και κρέμεται από μια κλωστή, με ξεθωριασμένες ιδέες σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να τραβήξει την προσοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει υλοποιήσει περισσότερες υποσχέσεις μέσα σε έξι μήνες από κάθε άλλο πρόεδρο στην ιστορία μας – και καμία σειρά τέταρτης διαλογής δεν πρόκειται να σταματήσει την επιτυχία του», πρόσθεσε.

Οι Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν, συνδημιουργοί του South Park, παρευρέθηκαν στο φετινό Comic-Con του Σαν Ντιέγκο, όπου ρωτήθηκαν για την αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Πάρκερ απάντησε με παγωμένο ύφος και σαρκασμό: «Ζητάμε τρομερά συγγνώμη», είπε, συνοδευόμενος από μια χαρακτηριστική, επίμονη σιωπή που ενίσχυσε το ειρωνικό του σχόλιο.

Σύμφωνα με το BBC, το επεισόδιο δεν περιορίστηκε στην παρουσίαση του Τραμπ αλλά προχώρησε και σε αιχμηρή σάτιρα της τρέχουσας πολιτικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας στις ΗΠΑ.

Σεναριακά, ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάλλει μήνυση κατά της πόλης του South Park, όταν οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για την παρουσία του Ιησού Χριστού στο δημοτικό σχολείο της περιοχής. Ο Ιησούς κάνει μια αποκαλυπτική εμφάνιση και λέει στους κατοίκους: «Είδατε τι συνέβη στο CBS; Ξέρετε ποιος το κατέχει; Η Paramount. Θέλετε να καταλήξετε σαν τον Κολμπέρ;»

Η αναφορά αφορά τον Στίβεν Κολμπέρ, παρουσιαστή του The Late Show, η εκπομπή του οποίου – όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα – θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2026, έπειτα από 33 χρόνια παρουσίας στη μικρή οθόνη. Ο Κολμπέρ υπήρξε συστηματικός επικριτής του Τραμπ κατά την προεδρική του θητεία.

Το επεισόδιο σχολίασε επίσης και τη νομική διαμάχη μεταξύ του Τραμπ και της Paramount Global, η οποία πρόσφατα κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων σχετικά με συνέντευξη της πρώην αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις που προβλήθηκε στο δίκτυο CBS.

Watch the whole episode of South Park roasting Donald Trump.

https://t.co/KrrEtOZuB4

— Mad Genius 🇻🇮🇵🇷🇺🇸 (@MGenius15636) July 24, 2025