Σκληρή ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ εναντίον του Ερντογάν

«Το Ισραήλ δεν χρειάζεται τα γελοία ηθικά κηρύγματα του Ερντογάν» αναφέρει το Ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του.

του Χρήστου Μαζανίτη

Με σκληρή γλώσσα απαντά το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ εναντίον του προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως “το Ισραήλ δεν χρειάζεται τα γελοία ηθικά κηρύγματα του Ερντογάν”.

Αφορμή στάθηκε η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών εναντίον του Ισραήλ για τις επιθέσεις που πραγματοποίησε σε τρομοκρατικούς στόχους στο Λίβανο, με την Άγκυρα να κατηγορεί την Ιερουσαλήμ για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Στην ανακοίνωση του το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ αναφέρει:

Ενώ καταστέλλει βίαια τους πολίτες του και πραγματοποιεί μαζικές συλλήψεις πολιτικών αντιπάλων, ο Ερντογάν τεκμαίρεται ότι κηρύττει υψηλές αξίες στη διεθνή κοινότητα. Στην Τουρκία του Ερντογάν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, νόμος και ελευθερία. Το Ισραήλ δεν χρειάζεται τα γελοία ηθικά κηρύγματα του Ερντογάν. Το Ισραήλ δρα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τους πολίτες του από πραγματικές απειλές και πραγματικές επιθέσεις — και θα συνεχίσει να το κάνει.

While violently suppressing his own citizens and carrying out mass arrests of political opponents, Erdoğan presumes to preach lofty values to the international community.

In Erdoğan’s Turkey, there is no justice, no law, and no freedom.

Israel does not need Erdoğan’s ridiculous… https://t.co/9U68UH8CaY

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 29, 2025