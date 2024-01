Σιβηρία: Μαραθωνοδρόμος τερμάτισε… «κατεψυγμένος» με θερμοκρασία -54,9 βαθμούς – ΒΙΝΤΕΟ

Στην πόλη Οϊμιάκον της Σιβηρίας, με θερμοκρασίες κάτω από τους μείον 50 βαθμούς πραγματοποιήθηκε ένας Μαραθώνιος αγώνας, ωστόσο δεν πήγαν όλα και τόσο καλά, καθώς ο νικητής παραλίγο να εγκαταλείψει τον αγώνα λόγω πτώσης της θερμοκρασίας!

Στο Οϊμιάκον στη Γιακούτια, μια ρωσική δημοκρατία στην ανατολική Σιβηρία, βρίσκεται το πιο κρύο κατοικημένο μέρος στον κόσμο. Το χωριό Oymyakon (462 κάτοικοι) γιορτάζει τον εαυτό του ως την πιο ψυχρή πόλη του πλανήτη, καθώς με θερμοκρασίες ψυχρότερες από μείον 50 βαθμούς Κελσίου είναι φυσιολογικές εκεί το χειμώνα!

Αυτό όμως δεν εμποδίζει τους ντόπιους να διοργανώνουν εκεί κάθε χρόνο στα μέσα Ιανουαρίου έναν μαραθώνιο – ακόμη και αν υπάρχει πόλεμος στα δυτικά σύνορα της Ρωσίας.

Όταν οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν εκεί την Παρασκευή, το θερμόμετρο έδειχνε μείον 52 βαθμούς Κελσίου. Οι δρομείς υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις πριν από την εκκίνηση. Στη διαδρομή, τους παρείχαν ζωμό, ζεστό τσάι και σνακ στους σταθμούς βοήθειας κατά μήκος της διαδρομής.

In Yakutia, an extreme running marathon called “Pole of Cold Oymyakon” took place at -55 °C.

38 athletes participated, including participants from Moscow and Udmurtia, according to local media.

“After the 33rd kilometer, I almost blacked out completely!” – said the winner,… pic.twitter.com/gHVT24lofe

