Σεισμός 6,9 Ρίχτερ στην Τόνγκα – «Ταρακουνήθηκαν» στο φόρουμ ηγετών του Ειρηνικού

Το Βασίλειο Τόνγκα του Ειρηνικού ταρακουνήθηκε από σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), καθώς οι ξένοι ηγέτες συγκεντρώθηκαν για μια σημαντική περιφερειακή σύνοδο κορυφής.

Σύμφωνα με το USGS, το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 72 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Πανγκάι. Η παραθαλάσσια πρωτεύουσα της Τόνγκα, η Νουκουαλόφα, φιλοξενεί το Φόρουμ των Νησιών του Ειρηνικού, με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες μεταξύ των σημαντικών προσωπικοτήτων.

Παρόλο που ο σεισμός δεν προκάλεσε προειδοποίηση για τσουνάμι και δεν επηρέασε πολλές περιοχές, ορισμένες επιχειρήσεις κοντά στην ακτή εκκενώθηκαν για λίγο.

Η υπεράκτια δόνηση, που σημειώθηκε σε βάθος περίπου 106 χιλιομέτρων, ταρακούνησε τα κτίρια στο νεόκτιστο χώρο του φόρουμ.

Σύντομα, όμως, οι εργασίες συνεχίστηκαν κανονικά σε μια πόλη όπου οι σεισμοί είναι σχετικά συνηθισμένοι.

Η Τόνγκα βρίσκεται στην κορυφή του σεισμικού δακτυλίου της φωτιάς, ενός τόξου έντονης τεκτονικής δραστηριότητας που εκτείνεται μέσω της Νοτιοανατολικής Ασίας και της λεκάνης του Ειρηνικού.

Τεράστιες εκτάσεις του αρχιπελάγους της Τόνγκα καλύφθηκαν από στάχτη και «σφυροκοπήθηκαν» από τσουνάμι μετά την τεράστια ηφαιστειακή έκρηξη του Χούνγκα Τόνγκα το 2022.

