Σεισμός 5,3 βαθμών «ταρακούνησε» την Πορτογαλία – Έγινε αισθητός και στο Μαρόκο

Ένας σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην Πορτογαλία, χωρίς να προκαλέσει θύματα ή ζημιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, την οποία μετέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 05:11 τοπική ώρα (07:11 ώρα Ελλάδας) και το επίκεντρό του εντοπίστηκε στη θάλασσα, περίπου 60 χλμ. δυτικά της πόλης-λιμάνι Σίνες (νότια), διευκρίνισε το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA).

Η αμερικανική σεισμολογική υπηρεσία USGS ανακοίνωσε ότι κατέγραψε στην περιοχή αυτή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 βαθμών σε βάθος 17,5 χιλιομέτρων.

BREAKING: Magnitude 5.4 earthquake hits 83km southwest of Setúbal, Portugal at 05:11:38 local time! Depth of 10km. Setúbal has a population of 117,000. Hope everyone is safe, awaiting reports on damage and injuries. pic.twitter.com/8IOlGqxxVL

