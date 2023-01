Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στην Αλβανία – Δεν αναφέρθηκαν ζημιές

Σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στην Αλβανία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσωγειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 23 χλμ βορειοανατολικά από τα Τίρανα και είχε εστιακό βάθος 2 χλμ.

Ακολούθησε μετασεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

#Earthquake (#tërmet) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M2.9 || 29 km NE of #Tirana (#Albania) || 26 min ago (local time 22:45:40). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/CkjQrC4cCm

— EMSC (@LastQuake) January 15, 2023