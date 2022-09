Σχολικό λεωφορείο έπεσε σε φαράγγι στην Ινδία—11 νεκροί και 29 τραυματίες

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 29 τραυματίστηκαν όταν ένα γεμάτο μίνι σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές έπεσε σε απότομο φαράγγι στη βόρεια Ινδία.

Σχεδόν 40 άτομα ήταν στριμωγμένα στο μίνι λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν πολλοί μαθητές, όταν συνέβη το δυστύχημα στο Κασμίρ που ελέγχεται από την Ινδία το πρωί της Τετάρτης. Το λεωφορείο ξέφυγε από το δρόμο και έπεσε περίπου από ύψος 76 μέτρων κάτω από ένα απότομο φαράγγι κοντά στο χωριό Sawjian στην περιοχή Poonch του Jammu.

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και άλλοι δύο πέθαναν αργότερα στο νοσοκομείο. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι 29 τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων έξι που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο στο Τζαμού, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India.

Ο Αντικυβερνήτης Manoj Sinha ανακοίνωσε σε tweet ότι θα δοθεί αποζημίωση 500.000 ρουπιών στις οικογένειες των θυμάτων. Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, και η πρόεδρος, Ντρουπάντι Μουρμού, εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στο Twitter.

The loss of lives in a tragic road accident in Sawjian, Poonch is deeply distressing. My thoughts and prayers are with the bereaved families. I wish speedy recovery of the injured.

