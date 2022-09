Σάλος στο Βερολίνο: Βίαιη σύλληψη πατέρα μπροστά στα παιδιά του που κλαίνε

Σάλος έχει προκληθεί στο Βερολίνο εξαιτίας ενός βίντεο στο οποίο φαίνονται αστυνομικοί να συλλαμβάνουν με βίαιο τρόπο έναν άνδρα μπροστά στα έντρομα μάτια των παιδιών του.

Το βίντεο το οποίο δημοσίευσε δικηγόρος στα social media κάνει τον γύρο του διαδικτύου ξεσηκώνοντας σφοδρές αντιδράσεις.

Σε αυτό φαίνονται δύο αστυνομικοί να έχουν ρίξει στο πάτωμα έναν άνδρα μέσα στο σπίτι του στο Βερολίνο ενώ τα παιδιά του που παρακολουθούν τη σκηνή κλαίνε και η σύζυγός του εκλιπαρεί να μην τον χτυπήσουν.

• German police accused of racism after arrest video goes viral

• Video shows police officer using excessive force, making racist remarks while arresting father in front of terrified children https://t.co/H4Zfc5NIvA pic.twitter.com/IqygjEnV3f

