Σάλος με τις δηλώσεις Ισραηλινού υπουργού: «Η χρήση πυρηνικής βόμβας στη Λωρίδα της Γάζας είναι μία επιλογή»

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του υπουργού Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ισραήλ Amichai Eliyahu, ο οποίος ανέφερε πως «η χρήση πυρηνικής βόμβας στη Λωρίδα της Γάζας, είναι μία επιλογή».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, ο ακροδεξιός υπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη υποστήριξε ότι «δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν πολεμούν στη Γάζα», ενώ πρόσθεσε πως η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας θα αποτελούσε μία «αποτυχία».

Ο υπουργός ρωτήθηκε εάν, εφόσον δεν υπάρχουν άμαχοι κατά την γνώμη του, μία πυρηνική επίθεση στη Λωρίδα είναι επιλογή, με τον ίδιο να απαντά πως «είναι ένας τρόπος».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της αντιπολίτευσης και του ηγέτη της, Yair Lapid που αποδοκίμασε τα όσα είπε ο Eliyahu, χαρακτηρίζοντάς τη δήλωσή του «φρικιαστική και τρελή» από έναν «ανεύθυνο υπουργό». Πρόσθεσε πως «προσέβαλε τις οικογένειες των αιχμαλώτων, προσεβάλε την ισραηλινή κοινωνία και έβλαψε τη διεθνή μας θέση», ενώ κάλεσε τον Νετανιάχου «να τον απολύσει σήμερα το πρωί».

BREAKING: Israeli Opposition Leader Yair Lapid says the comment by Heritage Minister Amichai Eliyahu, regarding dropping a nuclear bomb on Gaza being a possibility, is a ‘horrifying and insane remark by an irresponsible minister’ and says ‘Netanyahu must fire him this morning’.

Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε πως τα σχόλια του υπουργού «απέχουν από την πραγματικότητα» και ότι το Ισραήλ και ο Ισραηλινός Στρατός «ενεργούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο προκειμένου να αποφευχθεί η ζημιά στους αμάχους».

Μάλιστα, λίγο αργότερα, ο Νετανιάχου απέκλεισε επ’ αόριστον τον υπουργό Πολιτιστικής Κληρονομιάς από τις κυβερνητικές συνεδριάσεις, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

Minister Amihai Eliyahu’s statements are not based in reality. Israel and the IDF are operating in accordance with the highest standards of international law to avoid harming innocents. We will continue to do so until our victory.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 5, 2023