Ρώσοι κομάντος επιχειρούν να ανακαταλάβουν το Κουρσκ για να μείνει χωρίς διαπραγματευτικό χαρτί το Κίεβο – Πώς αιφνιδίασαν τους Ουκρανούς

Στην αντεπίθεση έχουν περάσει οι ρωσικές δυνάμεις που επιχειρούν να ανακαταλάβουν την ρωσική πόλη Κουρσκ, την οποία πήραν υπό τον έλεγχο τους οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας τον περασμένο Αύγουστο. Με αυτόν τον τρόπο η Μόσχα φαίνεται ότι θέλει να αφήσει χωρίς διαπραγματευτικό χαρτί το Κίεβο πριν ξεκινήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η επίθεση από τους Ρώσους κομάντος αιφνιδίασε τις ουκρανικές δυνάμεις αφού φέρεται να έγινε μέσω ενός αγωγού φυσικού αερίου, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται, σύμφωνα με Ρώσους μπλόγκερς.

Μάλιστα οι Ρώσοι μπλόγκερς, που στηρίζουν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δημοσιοποίησαν μέσω του Telegram βίντεο που φέρονται να δείχνουν Ρώσους κομάντος να περπατούν μέσα στον αγωγό στην πόλη Σούντζα.

🔴 Russian forces have emerged from abandoned gas pipelines in Kursk to launch a surprise attack on Ukrainian units.

Οι στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων περπάτησαν περίπου 15 χιλιόμετρα μέσα από τον αγωγό, τον οποίο η Μόσχα χρησιμοποιούσε μέχρι πρόσφατα για να στέλνει φυσικό αέριο στην Ευρώπη, σύμφωνα με αναρτήσεις στο Telegram από τον ουκρανικής καταγωγής μπλόγκερ, Γιούρι Ποντόλιακα, ο οποίος υποστηρίζει το Κρεμλίνο.

Στα πλάνα, οι Ρώσοι κομάντος δηλώνουν ότι η αποστολή τους είναι να περπατήσουν μέσα στον σωλήνα για χιλιόμετρα. Ο Γιούρι Ποντόλιακα ανέφερε ότι κάποιοι από τους Ρώσους κομάντος πέρασαν αρκετές ημέρες μέσα στον αγωγό πριν βγουν στην επιφάνεια και χτυπήσουν τις θέσεις των Ουκρανών.

🇷🇺🇺🇦And here are the shots of the journey through the pipe to Sudzha. The soldiers had to walk 12 kilometers. Through the pipe. pic.twitter.com/JAl9NvshdD

— Intel Slava (@Intel_Slava) March 9, 2025