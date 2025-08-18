Ρωσικό ΥΠΕΞ: Απορρίπτει το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία – Κατακεραυνώνει το Λονδίνο

Enikos Newsroom

διεθνή

ΛΑΒΡΟΦ

Η Ρωσία δεν θεωρεί την ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία μια βιώσιμη λύση για τον πόλεμο και κρίνει τις πρόσφατες δηλώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για το θέμα προκλητικές, έγινε γνωστό από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία υπάρχει μια γνήσια προσπάθεια για μια περιεκτική, δίκαιη και σταθερή επίλυση της σύρραξης στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση των αιτιών της, δηλώσεις συνεχίζουν να προκύπτουν από το Λονδίνο που όχι μόνο αντικρούουν τις προσπάθειες της Μόσχας και της Ουάσιγκτον, αλλά επίσης μοιάζουν να στοχεύουν στο να τις υπονομεύσουν», επισήμανε το ρωσικό ΥΠΕΞ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
21:53 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Τραμπ: Υποσχέθηκε ότι η Ουάσινγκτον “θα εμπλακεί” στη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα «βοηθήσει» την Ευρώπη, στην παρο...
21:10 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: 11χρονη ηρωίδα έσωσε 5χρονο που έπεσε σε πηγάδι 6 μέτρων – «Άκουσα κραυγές και έτρεξα»

Μια 11χρονη από τη Μασαχουσέτη στις ΗΠΑ απέδειξε πως το θάρρος δεν έχει ηλικία, όταν έσπευσε ν...
20:45 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ζελένσκι: Του ζήτησε συγγνώμη ο δημοσιογράφος που τον είχε ρωτήσει για τα ρούχα του – «Είναι εξαιρετικό το κοστούμι σας»

Ανοιχτούς λογαριασμούς με κάποιους Αμερικανούς δημοσιογράφους φάνηκε ότι είχε ο Βολοντίμιρ Ζελ...
20:21 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Αίγυπτος: «Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ισραήλ – Στείλαμε στο Τελ Αβίβ την νέα πρόταση εκεχειρίας στην Γάζα»

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι παρέδωσε στο Ισραήλ μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο