Ρωσία: Βλάβη στο υδραυλικό σύστημα παρουσίασε το αεροσκάφος που έκανε αναγκαστική προσγείωση σε λιβάδι – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα αεροσκάφος A320 της ρωσικής εταιρείας Ouralskie Avialinii με 167 επιβαίνοντες που πραγματοποιούσε πτήση από το Σότσι με προορισμό την πόλη Ομσκ, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε λιβάδι στη Σιβηρία στην περιοχή του Νοβοροσίσκ εξαιτίας βλάβης στο υδραυλικό σύστημα. Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματίες.

Ο διευθυντής της αεροπορικής εταιρείας, κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου απέδωσε την κατεπείγουσα προσγείωση που πραγματοποίησε το αεροσκάφος σε βλάβη του υδραυλικού συστήματος.

Η Ρωσία, η οποία είναι στόχος δυτικών κυρώσεων εξαιτίας της επίθεσής της στην Ουκρανία, αντιμετωπίζει προβλήματα συντήρησης και πρόσβασης σε ανταλλακτικά για τα Airbus και τα Boeing που εκμεταλλεύονται οι ρωσικές εταιρείες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φόβοι για την αεροπορική ασφάλεια στη χώρα.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν από τους διασώστες του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων εικονίζεται το αεροπλάνο να έχει προσγειωθεί σ’ ένα λιβάδι χωρίς να έχει ορατές σημαντικές ζημιές.

Ural Airlines A320 makes emergency landing in a field near Kamenka, Novosibirsk region, Siberia. All passengers and crew evacuated safely. pic.twitter.com/MySDrPiDNi

Ural Airlines flight U61383 carrying 159 passengers and six crew was en route from Sochi to Omsk when it had to land in a field in the Ubinsky District, Novosibirsk Oblast. pic.twitter.com/aK6mebrwBY

In Novosibirsk region, Russia, a passenger plane of Ural Airlines made an emergency landing.

There were 167 persons on board, and there were no reported injuries.

Preliminarily, the 🛩 experienced a hydraulic system failure, but what caused the black spot above the wing? 🤔 pic.twitter.com/eufPGsrJWO

