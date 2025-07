Ρωσία: Τρεις νεκροί σε ουκρανική επιδρομή με drones στην περιφέρεια Κουρσκ – ΒΙΝΤΕΟ

Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους υπαξιωματικός της εθνοφρουράς που μετέφερε τραυματίες, στη ρωσική πόλη Κουρσκ, όχι μακριά από την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο προσωρινός περιφερειάρχης της ομώνυμης περιφέρειας Αλεξάντερ Χινστάιν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (9/7).

«Μαζί με σύντροφό του, πήγαν σε παραλία» κατά μήκος ποταμού της πόλης Κουρσκ όταν αναφέρθηκε επιδρομή drone, ανέφερε ο περιφερειάρχης Χινστάιν μέσω Telegram. «Ο επιλοχίας άρχισε να απομακρύνει εσπευσμένα κόσμο, και εκείνη τη στιγμή σημειώθηκε δεύτερη έκρηξη», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, κάνοντας επίσης λόγο για επτά τραυματίες, ανάμεσά τους πεντάχρονο αγόρι, και διευκρινίζοντας πως πέντε εξ αυτών είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ukraine hits military targets in Russia’s Kursk while Russia is shelling civilians in Ukraine. pic.twitter.com/LMNZhb3e34

— Victoria (@victoriaslog) July 8, 2025