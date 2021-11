Ρωσία: Ο Πούτιν δοκίμασε εμβόλιο σε μορφή υγρού

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, δοκίμασε το ρινικής μορφής εμβόλιο κατά του κορονοϊού σε υγρή μορφή.

«Ο πρόεδρος είχε υπόψιν του, ότι πρόκειται για υγρό. Πρόκειται για ένα εμβόλιο ρινικής μορφής, στις δοκιμές του οποίου συμμετείχε» δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, ρινικής μορφής εμβόλιο χορηγήθηκε στον Πούτιν την επομένη του επανεμβολιασμού του με το Sputnik Light. «Ο πρόεδρος δεν είχε παρενέργειες, ούτε πυρετό» προσέθεσε ο Πεσκόφ.

Putin says he tested intranasal vaccine against COVID-19:https://t.co/4DvxOP6YIh pic.twitter.com/ER3TFdm1VO

— TASS (@tassagency_en) November 24, 2021