Ρωσία: Κατέρρευσε καρουζέλ σε λούνα παρκ – 20 τραυματίες – Σοκαριστικό βίντεο

Ένα σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε στην πόλη Ορενμπούργκ της Ρωσίας, όταν το καρουζέλ πάνω στο οποίο διασκέδαζαν μικροί και μεγάλοι κατέρρευσε τραυματίζοντας 20 άτομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε λούνα παρκ της πόλης. Γονείς και παιδιά διασκέδαζαν όταν ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και το παιχνίδι κατέρρευσε. Επικράτησε πανικός με φωνές και τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα προκλήθηκε από μηχανική βλάβη του παιχνιδιού.

The moment of the fall of the carousel in Orenburg.#Russia and its technology.

Adults and children were injured: 15 people were hospitalized. pic.twitter.com/C37GWehJwP

— TOGA (@KrzysztofJano15) May 6, 2023