Προκλητική απάντηση της Τουρκίας σε Μενέντεζ: «Δεν παραβιάζουμε τα χωρικά ύδατα ή τον εναέριο χώρο άλλων χωρών»

Πολύ στοίχισαν στον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τα «όχι» που άκουσε χθες από τον Γερουσιαστή των ΗΠΑ Ρόμπερτ Μενέντεζ, αλλά και τον Αμερικανό υπουργό εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, αναφορικά με τα μαχητικά F-16 που θέλει να προμηθευτεί η Άγκυρα, αλλά και την αναβάθμιση αυτών που ήδη έχει, οπότε έβαλε σήμερα τον υπεύθυνο επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας να απαντήσει.

Ο Φαχρεττίν Αλτούν το έκανε με μια σειρά, μάλλον οργισμένων, αναρτήσεων στο Twitter, με τα οποία πρώτα κατήγγειλε το Κογκρέσο για μεροληψία κατά της Τουρκίας. «Είναι λυπηρό να βλέπεις μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ και αξιωματούχους της κυβέρνησης να διαιωνίζουν μονόπλευρες απόψεις για τις πολιτικές της Τουρκίας. Οι λοξές και βαθιά λανθασμένες περιγραφές των πολιτικών και των προσεγγίσεων της κυβέρνησής μας έχουν, δυστυχώς, γίνει βασικό στοιχείο των ακροάσεων στο Κογκρέσο των ΗΠΑ», έγραψε ο Αλτούν και συνέχισε, απευθυνόμενος στον Μενέντεζ. «Ας το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή, @SenatorMenendez. Η Τουρκία δεν παραβιάζει τα χωρικά ύδατα ή τον εναέριο χώρο άλλων χωρών. Μερικοί από τους γείτονές μας έχουν επιδείξει αυτού του είδους τη συμπεριφορά και εμείς πάντα ανταποκρινόμαστε κατάλληλα. Δεν θα επιτρέψουμε παραβίαση της κυριαρχίας μας.»

Ο Αλτούν επιχείρησε επίσης να ανατρέψει την εικόνα που υπάρχει διεθνώς για την ποιότητα της δημοκρατίας στην Τουρκίας. «Η κατηγορία σας για φυλάκιση δικηγόρων και δημοσιογράφων, καθώς και πολιτικών αντιπάλων πριν από τις εκλογές είναι αβάσιμη και παραπλανητική. Αυτοί οι άνθρωποι κατηγορούνται για εγκλήματα (όπως η τρομοκρατία) που δεν σχετίζονται με το επάγγελμά τους», έγραψε και προχώρησε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Εδώ επιχείρησε να δικαιολογήσει την στάση της χώρας του, που αν και είναι μέλος του ΝΑΤΟ και υποψήφιο μέλος της ΕΕ δεν έχει υιοθετήσει κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. «Η μη προσχώρηση στις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας δεν αποτελεί παραβίαση διεθνών συμφωνιών, τις οποίες έχει υπογράψει η Τουρκία. Ίσως έχετε ξεχάσει ότι η Τουρκία δεν είναι μέλος της ΕΕ. Επίσης, έχουμε παράσχει ανθρωπιστική υποστήριξη στην Ουκρανία περισσότερο από πολλές χώρες της ΕΕ», έγραψε.

«Έχετε δίκιο για την Τουρκία ότι διεξάγει αεροπορικές επιδρομές κατά του YPG/PKK, που αποκαλείτε Η.Π.Α. εταίρους των ΗΠΑ, στο Ιράκ και τη Συρία. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν μια τρομοκρατική ομάδα που πολεμά το τουρκικό κράτος για περισσότερα από 40 χρόνια. Δεν θα υποχωρήσουμε στον αγώνα μας εναντίον τους», έγραψε και συνέχισε υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία δεν μπλόκαρε την διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Αντιθέτως, γράφει, ότι η Τουρκία έχει υποστηρίξει τη διεύρυνση της Συμμαχίας, με την Γεωργία και με την υποστήριξη της ενταξιακής προοπτικής της Ουκρανίας.

Παρουσιάζοντας μονίμως την πραγματικότητα μέσα από την τουρκική προπαγάνδα, έγραψε σε άλλη του ανάρτηση ότι η χώρα του δεν είναι δύναμη κατοχής στην Κύπρο, αλλά δύναμη που εγγυάται την προστασία των Τουρκοκυπρίων.