Πούτιν: Δηλώνει σίγουρος για τα σχέδια στην Ουκρανία – Τι είπε για την ανταρσία της Wagner

«Βρίσκομαι σε συνεχή επαφή με αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας», ανέφερε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην κρατική τηλεόραση της Ρωσίας, όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ. Είναι το πρώτο σχόλιο του Ρώσου προέδρου, μετά την εξομάλυνση της κατάστασης που προκάλεσε η ανταρσία της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner.

Η Ρωσία αισθάνεται σίγουρη για την υλοποίηση όλων των σχεδίων και των καθηκόντων της σχετικά με την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, είπε ακόμα ο Ρώσος πρόεδρος.

Όπως μεταδίδει το Reuters, «o Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το υπουργείο Άμυνας και ότι η χώρα εξακολουθεί να έχει σιγουριά για την υλοποίηση των σχεδίων της που σχετίζονται με την “ειδική στρατιωτική επιχείρηση” στην Ουκρανία».

Δίνω ύψιστη προτεραιότητα στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» αρχίζω και τελειώνω τη μέρα μου με αυτό, επισήμανε ο Ρώσος πρόεδρος.

Όπως φαίνεται υποστηρίζει τους αξιωματούχους στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Να σημειωθεί ότι ο Πούτιν δε έκανε αναφορά στον κ. Σοϊγκού, αλλά μίλησε γενικά.

Η πλήρης συνέντευξη του Βλαντιμίρ Πούτιν θα μεταδοθεί αργότερα την Κυριακή.

