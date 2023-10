Πόλεμος στο Ισραήλ: Καλύτερος ο θάνατος από την φυγή λένε οι Παλαιστίνιοι που αρνούνται να εγκαταλείψουν την Γάζα

«Καλύτερα να πεθάνουμε στην τρύπα της κόλασης», παρά να φύγουμε, δηλώνουν πολλοί κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας, αγνοώντας την εντολή του Ισραήλ να φύγουν από το βόρειο τμήμα της χώρας, ενώ χιλιάδες άλλοι εγκαταλείπουν τις εστίες τους.

Αν και μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής δεν υπήρχαν σημάδια μαζικής εξόδου και μάλιστα παρά την προειδοποίηση του ΟΗΕ ότι η περιοχή μετατρέπεται γρήγορα σε “κολαστήριο”, το βράδυ εικόνες έδειχναν Παλαιστίνιους να φεύγουν με κάρα, ακόμα και περπατώντας.

“Ο θάνατος είναι καλύτερος από το να φύγω”, είπε ο Μοχάμεντ, 20 ετών, που στεκόταν στο δρόμο έξω από ένα κτίριο που έγινε ερείπια έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή πριν από δύο ημέρες κοντά στο κέντρο της Γάζας. “Γεννήθηκα εδώ και θα πεθάνω εδώ, το να φύγω είναι ένα στίγμα”, δήλωσε ο 20χρονος Παλαιστίνιους, σύμφωνα με την MailOnline.

Με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος να έχει διακοπεί και τα τρόφιμα και το νερό στον παλαιστινιακό θύλακα να έχουν εξαντληθεί μετά από μια εβδομάδα αεροπορικών επιδρομών και πλήρους ισραηλινού αποκλεισμού, ο ΟΗΕ δήλωσε ότι οι άμαχοι της Γάζας βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση.

Most people north of Gaza and Gaza City remained in their homes. They rejected the instructions. They protested on the streets, challenging the occupation. #Gaza_under_attack #Gazagenocide pic.twitter.com/gSWHuGnFpr — Mohammad Y. Hasna (@myhasna1981) October 13, 2023

«Ο κλοιός γύρω από τον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα σφίγγει. Πώς υποτίθεται ότι 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι θα μετακινηθούν σε μια πυκνοκατοικημένη εμπόλεμη ζώνη σε λιγότερο από 24 ώρες;», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ Μάρτιν Γκρίφιθς.

Η Χαμάς, μετά την σφαγή εκατοντάδων Ισραηλινών το Σάββατο ορκίστηκε να πολεμήσει μέχρι θανάτου το Ισραήλ και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στη θέση τους, αγνοώντας την ισραηλινή προειδοποίηση ότι η Χαμάς “σας χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπίδες”. Κάποιοι ήταν σε αυτοκίνητα και πολλοί άλλοι με τα πόδια, καθώς προσπαθούσαν να κάνουν το ταξίδι προς τα νότια της πυκνοκατοικημένης περιοχής, όπου ζουν 2,4 εκατομμύρια άνθρωποι σε 362.140 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Όμως όλοι όσοι προσπαθούν να αποφύγουν την καταστροφή από τις βόμβες του Ισραήλ έχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα: “Πού να πάνε;”. ‘Πόσο θα διαρκέσουν τα χτυπήματα και ο θάνατος; Δεν μας έχουν μείνει σπίτια, κάθε περιοχή της Γάζας απειλείται”, δήλωσε η 29χρονη Ουμ Χοσάμ, με το πρόσωπό της γεμάτο δάκρυα. ‘Καλούμε τις αραβικές χώρες να μας προστατεύσουν. Πού είναι οι Άραβες; Αρκετά! Αρκετά!’ φώναξε.

Στο βόρειο μισό της Λωρίδας της Γάζας μένπουν οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι κι εκεί βρίσκεται και η πρωτεύουσα – είναι ο μεγαλύτερος οικισμός- η Πόλη της Γάζας. Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι το Ισραήλ έχει ζητήσει από τους κατοίκους να μετακινηθούν όλοι νότια του υδροβιότοπο που διχοτομεί τον παλαιστινιακό θύλακα.

Όσοι Παλαιστίνιοι φεύγουν χρησιμοποιούν αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, φορτηγά ή απλώς φεύγουν περπατώντας. Η Χαμάς είχε απορρίψει την εκδοχή της εκκένωσης της περιοχής, όπως ζήτησε το Ισραήλ.

This has never happened before in Gaza, families in the streets running for shelter after the mass killing in Gaza! pic.twitter.com/miDMqkaqsc — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) October 13, 2023