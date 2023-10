Πόλεμος στο Ισραήλ: Εκρήξεις στα προάστια του Τελ Αβίβ – Η Χαμάς λέει ότι στοχεύει το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο κεντρικό Ισραήλ και στα προάστια του Τελ Αβίβ αργά την Κυριακή, όπως μεταδίδει το CNN.

Η Χαμάς ισχυρίστηκε ότι στοχεύει το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, το οποίο βρίσκεται λίγο έξω από το Τελ Αβίβ.

Hamas is currently targeting Ben Gurion International Airport in Tel Aviv with rockets

Hamas says it has targeted Ben Gurion airport in Tel Aviv – rocket barrage intercepted. Just landed in Tel Aviv – flights are still running – in the middle of this

October 8, 2023