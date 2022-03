Πόλεμος στην Ουκρανία: Σκληρή απάντηση του Κρεμλίνου στον Μπάιντεν

Στη δήλωση του Τζο Μπάιντεν για τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι είναι “εγκληματίας πολέμου” αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, απάντησε το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε “απαράδεκτη και ασυγχώρητη ρητορική” τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου για τον Ρώσο ομόλογό του, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο Tass.

Νωρίτερα σήμερα, ο Μπάιντεν, αναφερόμενος στον Πούτιν, είπε σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον ότι “είναι εγκληματίας πολέμου”,

“Είναι ένας εγκληματίας πολέμου”, δήλωσε εμφατικά ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

President Joe Biden said Wednesday the U.S. is sending more anti-aircraft, anti-armor weapons and drones: “We’re going to give Ukraine the arms to fight and defend themselves through all the difficult days ahead.” https://t.co/XlCoEShbTl pic.twitter.com/5zpUqeXPAi

— The Associated Press (@AP) March 16, 2022