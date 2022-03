Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρουκέτες έπληξαν εργοστάσιο οπτάνθρακα της μεγαλύτερης εταιρείας χάλυβα

Εργοστάσιο οπτάνθρακα του ομίλου Metinvest επλήγη από ρουκέτες, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της Ουκρανίας, ενώ συνεχίζεται η ρωσική εισβολή που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι πέντε πύραυλοι έπληξαν την περιοχή του εργοστασίου παραγωγής οπτάνθρακα “Avdiivka Coke Plant” που ανήκει στη μεγαλύτερη εταιρεία χάλυβα της Ουκρανίας, τη Metinvest.

Σε ανακοίνωση, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα αναφέρει ότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν υπάρχουν θύματα, αλλά ορισμένες από τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός αγωγού, έχουν υποστεί ζημιές και η παροχή θέρμανσης στη γειτονική πόλη Αβντιίβκα έχει διακοπεί.

Today, 13 March, Metinvest Group’s Avdiivka Coke Plant was hit by heavy shelling. Shells struck the first and second coke shops, the tar-processing shop and coal preparation shop #2, as well as a warehouse. No casualties were reported. pic.twitter.com/TVSTkGFVl9

— Metinvest Group (@Metinvest_Group) March 13, 2022