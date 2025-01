Πέθανε ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Jeff Baena – Συντετριμμένη η οικογένειά του

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Jeff Baena, σύζυγος της ηθοποιού Aubrey Plaza, βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 47 ετών στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το E! News, ο Baena βρέθηκε νεκρός από έναν βοηθό την Παρασκευή (3/1), γύρω στις 10:30 το πρωί, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Η οικογένεια του σκηνοθέτη της ταινίας «Life After Beth» δήλωσε στο Deadline ότι είναι συντετριμμένη και ζητάει ιδιωτικότητα αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η αιτία του θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, σύμφωνα με τον Independent.

Ποιος ήταν ο Jeff Baena

Ο Baena ξεκίνησε την καριέρα του στον κινηματογράφο αφού αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης με πτυχίο στον κινηματογράφο και μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία.

Εργάστηκε σε χαμηλόβαθμες θέσεις για μεγάλους σκηνοθέτες, όπως ο Robert Zemeckis και ο David O. Russell, μέχρι να εδραιωθεί στον κλάδο. Συγκεκριμένα, υπήρξε βοηθός παραγωγής για τον Zemeckis και βοηθός μοντάζ για τον Russell.

Είναι περισσότερο γνωστός για τη σκηνοθεσία της ταινίας Life After Beth, το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, στην οποία πρωταγωνιστούσε η Aubrey Plaza, καθώς και για την ταινία The Little Hours.

Επιπλέον, συνυπέγραψε το σενάριο της ταινίας I Heart Huckabees, η οποία ήταν υποψήφια για Gotham Award Καλύτερης Ταινίας το 2004. Έγραψε επίσης την ταινία Life After Beth, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Sundance το 2014. Η ταινία του Joshy έκανε επίσης πρεμιέρα στο φημισμένο φεστιβάλ και ήταν υποψήφια για το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής.

Ο Baena, που καταγόταν από το Μαϊάμι, εργάστηκε επίσης στις ταινίες Horse Girl και Spin Me Round.

Στην τηλεόραση, σκηνοθέτησε και εκτέλεσε χρέη εκτελεστικού παραγωγού στη σειρά του Showtime Cinema Toast, την οποία συν-σκηνοθέτησε μαζί με τη σύζυγό του.

Παντρεύτηκε την πρωταγωνίστρια του The White Lotus τον Μάιο του 2021. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί κρυφά, και οι θαυμαστές τους ανακάλυψαν το γεγονός όταν εκείνη τον αναφέρθηκε ως «αγαπημένο της σύζυγο» σε μια ανάρτηση στο Instagram.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2011 και διατήρησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Aubrey Plaza δεν έχει σχολιάσει δημόσια τον θάνατο του συζύγου της.

Ο Baena αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, τη μητέρα του Barbra Stern, τον πατριό του Roger Stern, τη μητριά του Michele Banea, τον αδελφό του Brad Banea, καθώς και τα ετεροθαλή αδέλφια του Bianca Gabay και Jed Fluxman.