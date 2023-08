Πέθανε ο κιθαρίστας των Whitesnake, Bernie Marsden

Πέθανε χθες σε ηλικία 72 ετών ο κιθαρίστας των θρυλικών Whitesnake, Bernie Marsden, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (Παρασκευή, 25/8).

Τα θλιβερά νέα γνωστοποίησε ο David Coverdale στα social media, κάνοντας λόγο για έναν «πραγματικά αστείο και προικισμένο άνθρωπο». Ο 71χρονος Coverdale έγραψε συγκεκριμένα: «Καλημέρα… Μόλις ξύπνησα με τα φρικτά νέα ότι ο παλιός μου φίλος και πρώην Snake Bernie Marsden πέθανε. Τις ειλικρινείς σκέψεις και τις προσευχές μου στην αγαπημένη του οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές. Ένας πραγματικά αστείος, προικισμένος άνθρωπος, τον οποίο είχα την τιμή να γνωρίσω και να μοιραστώ μαζί του την σκηνή. RIP, Bernie XXX».

Ο Bernie Marsden ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Whitesnake, παίζοντας με το συγκρότημα από το 1978 έως το 1982.

Ήταν από τους συνδημιουργούς μερικών από τις πιο γνωστές επιτυχίες του συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένων των Fool For Your Loving και Here I Go Again. Tο τελευταίο έφτασε τα έξι εκατομμύρια ραδιοφωνικές μεταδόσεις στις ΗΠΑ το 2018.

Ο Bernie έπαιξε στο πρώτο τους EP και στα πρώτα πέντε άλμπουμ τους, καθώς και σε ένα live άλμπουμ: Snakebite, Trouble, Lovehunter, Ready And Willing, Live in The Heart Of The City, Come ‘An Get It και Saints And Sinners.

Αφού έφυγε από τους Whitesnake, σχημάτισε το SOS του Bernie Marsden, πριν κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ με την Alaska και τέσσερα με τους Moody Marsden Band. Ο μουσικός συνεργάστηκε ξανά με τον David το 2014 για να ηχογραφήσει μια νέα έκδοση του τραγουδιού Trouble των Whitesnake για το άλμπουμ του David Shine.

Ο Bernie έχει επίσης μια πολύ μεγάλη και επιτυχημένη σόλο καριέρα, ενώ το τελευταίο του άλμπουμ Trios κυκλοφόρησε το 2022.