Πέθανε η θρυλική τραγουδίστρια Ρομπέρτα Φλακ – Είχε ερμηνεύσει το «Killing Me Softly With His Song»

Η θρυλική τραγουδίστρια της pop/R&B, Ρομπέρτα Φλακ, η οποία έγινε διάσημη στις αρχές της δεκαετίας του ’70 με τις βραβευμένες με Grammy επιτυχίες “The First Time Ever I Saw Your Face” και “Killing Me Softly With His Song”, πέθανε, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της.

Δεν αναφέρθηκε αιτία θανάτου. Η Ρομπέρτα Φλακ – ήταν 88 ετών.

“Είμαστε συντετριμμένοι που η ένδοξη Ρομπέρτα Φλακ έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί, 24 Φεβρουαρίου 2025”, αναφέρει η ανακοίνωση του εκπροσώπου. “Πέθανε ειρηνικά περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της. Η Ρομπέρτα έσπασε τα όρια και τα ρεκόρ. Ήταν επίσης μια περήφανη εκπαιδευτικός”.

Με κλασική εκπαίδευση στην μουσική, η τραγουδίστρια-πιανίστρια απέκτησε φήμη μάλλον με καθυστέρηση, ο Κλιντ Ίστγουντ χρησιμοποίησε την, ήδη 2 ετών τότε, εκδοχή του “The First Time Ever I Saw Your Face” στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία “Play Misty for Me”, το 1971.