Πάπας Λέων ΙΔ΄: Οι συγκινητικές στιγμές αμέσως μετά την εκλογή του – Το βίντεο μέσα από την Καπέλα Σιξτίνα

Τις πρώτες συγκινητικές στιγμές αμέσως μετά την εκλογή του νέου Ποντίφικα καταγράφει βίντεο, που έδωσε στην δημοσιότητα το Βατικανό. Στο βίντεο φαίνεται ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ μέσα στην Καπέλα Σιξτίνα.

Στη συνέχεια προσεύχεται και αργότερα συνομιλεί και χαιρετάει τους Καρδιναλίους που τον εξέλεξαν πριν βγει στο κεντρικό μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου για να μιλήσει στους πιστούς. Στο βίντεο που δημοσίευσε η επίσημη ιστοσελίδα ενημέρωσης του Βατικανού, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ δείχνει χαμογελαστός και συγκινημένος.

Pope Leo XIV embraces each of the Cardinal electors just after he accepts his election to become the 267th Pope. pic.twitter.com/0cP28r7mam

— Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025