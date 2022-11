Πανηγυρίζει ο Μασκ για το ρεκόρ του Twitter – Έχουμε 20.000 μηνύματα το δευτερόλεπτο για το Μουντιάλ

Πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να προεξοφλήσουν την κατάρρευση του Twitter, μετά τις μαζικές απολύσεις που έκανε ο Έλον Μασκ, ωστόσο ο νέος ιδιοκτήτης τα βλέπει όλα καλά και πανηγυρίζει για τα ρεκόρ της πλατφόρμας.

Την Τετάρτη είπε όλο περηφάνια ότι η επισκεψιμότητα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ στο Κατάρ έχει αυξηθεί και ότι έφτασε σχεδόν τα 20.000 tweet το δευτερόλεπτο.

«Πολύ καλή δουλειά από την ομάδα του Twitter που διαχειρίζεται αυτή τη χρήση-ρεκόρ», έγραψε στο tweet του.

World Cup traffic hit almost 20,000 tweets per second today! Great work by Twitter team managing record usage.

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022