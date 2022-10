Παναγιωτόπουλος σε Ακάρ: «Η τακτική των προκλήσεων που ακολουθεί η Τουρκία δεν είναι προς όφελος κανενός»

Συνάντηση είχε πριν από λίγο ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος με τον Τούρκο ομόλογό του, Χουλουσί Ακάρ στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Η συνάντησή τους κράτησε περίπου σαράντα λεπτά και ήταν η πρώτη μετά την κλιμάκωση των ρητορικών απειλών της Άγκυρας προς την Ελλάδα. Η συνομιλία μεταξύ των δύο ανδρών έγινε χωρίς μεταφραστές και αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος της συνάντησης ήταν πλήρως ωφέλιμος.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι δυο άντρες συνομίλησαν στα αγγλικά με τον Έλληνα υπουργό Άμυνας να επισημαίνει ότι η τακτική των προκλήσεων που ακολουθεί η Τουρκία δεν είναι προς όφελος κανενός κι ότι θα πρέπει να γίνουν απτά βήματα αποκλιμάκωσης της έντασης.

Συνάντηση με Όστιν

Την πορεία από την «συνεχιζόμενη αμυντική συνεργασία και τη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας» συζήτησαν ο υπουργός ‘Αμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος με τον Αμερικανό ομόλογο του, Λόιντ Όστιν.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας σε ανάρτηση του στο twitter έγραψε: «Συναντήθηκα σήμερα με τον Έλληνα υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο για να συζητήσουμε τη συνεχιζόμενη αμυντική συνεργασία και τη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας».

I met today with Greek Minister of Defense Nikos Panagiotopoulos to discuss ongoing defense cooperation and the importance of regional stability. pic.twitter.com/0JNSd4dSSm

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 13, 2022