Ουκρανία: Συντριβή αεροσκάφους Αντόνοφ AN-26 στην Ζαπορίζια – Αναφορές για θύματα

Μεταγωγικό αεροσκάφος Αντόνοφ AN-26 συνετρίβη κατά τη διάρκεια «τεχνικής πτήσης» στη νότια Ουκρανία σήμερα και υπάρχουν θύματα, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Είναι άγνωστο πόσοι επέβαιναν στο αεροσκάφος. Οι λεπτομέρειες για το συμβάν, στην περιφέρεια Ζαπορίζια, τελούν ακόμη υπό επαλήθευση.

⚡️ Plane crashes near Zaporizhzhia.

Zaporizhzhia oblast administration reported that an AN-26 plane crashed in the Vilnia district in the morning of April 22. It was performing “a technical flight,” the administration said. There are casualties; their number is yet unknown.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 22, 2022