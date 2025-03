Ουκρανία: Ρωσικό drone έπληξε πολυκατοικία στο Χάρκοβο – Τουλάχιστον επτά τραυματίες

Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το βράδυ της Κυριακής μια πολυκατοικία στο Χάρκοβο, τη δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Ουκρανίας, προκαλώντας πυρκαγιά και τον τραυματισμό τουλάχιστον επτά ανθρώπων, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ίγκορ Τέρεχοφ.

Παρά το σφυροκόπημα που δέχθηκε στις πρώτες εβδομάδες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το Χάρκοβο δεν έχει πέσει στα χέρια των εισβολέων αλλά βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο αεροπορικών επιδρομών. Ένα νοσοκομείο ήταν μεταξύ των κτηρίων που επλήγησαν από ρωσικά drones την Παρασκευή.

Kharkiv right now, after the russian drone strike on an apartment building in downtown. pic.twitter.com/bfOND1J5s7

— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) March 2, 2025