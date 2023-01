Ουκρανία: Πυραυλικές επιθέσεις μετά την αλλαγή της χρονιάς

Ουκρανικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας της χώρας, του Κιέβου, υπέστησαν χθες Σάββατο και μετά την αλλαγή του χρόνου νέα ρωσικά πλήγματα.

Ρωσικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν πάνω από δυο συνοικίες του Κιέβου περίπου τριάντα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, διευκρινίζοντας πως, κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν θύματα. Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου ανακοίνωσε πως καταστράφηκαν 23 «στόχοι».

On New Year’s Eve, the air defense system shot down 32 “aerial targets” over #Kyiv and the Kyiv region, according to the Kyiv military administration. pic.twitter.com/wec9bOduer — NEXTA (@nexta_tv) January 1, 2023



Στο μεταξύ ο Βιάτσεσλαφ Γκλάντκοφ, ο κυβερνήτης της Μπιέλγκοροντ, ρωσικής περιφέρειας που συνορεύει με την Ουκρανία, ανέφερε πως εξαιτίας ουκρανικών βομβαρδισμών αναφέρθηκαν ζημιές σε σπίτια στα προάστια της πόλης Σεμπέκινα, αλλά δεν υπήρξαν απώλειες. Το Κίεβο δεν αναλαμβάνει γενικά την ευθύνη για επιθέσεις στη Ρωσία, πάντως ουκρανοί αξιωματούχοι σχολιάζουν συχνά σαρκαστικά πως πρόκειται για «κάρμα».

Νωρίτερα, ρωσικοί βομβαρδισμοί είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι περίπου τριάντα, κάτι που δεν εμπόδισε τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υποσχεθεί στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του πως η χώρα του θα συνεχίσει να μάχεται ως «τη νίκη».

Sounds of explosions that could be heard by residents of #Kyiv on New Year’s Eve. pic.twitter.com/xPIBhLCBxj — NEXTA (@nexta_tv) January 1, 2023



«Μαχόμαστε και θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε» ως «τη νίκη», διαβεβαίωσε στο διάγγελμά του για τη νέα χρονιά. Στις δικές του ευχές, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε πως η χώρα του έχει στο πλευρό της το «ηθικό και ιστορικό δίκαιο».

‼️Putin in his New Year’s address promised… pic.twitter.com/2PT6b3tHju — NEXTA (@nexta_tv) December 31, 2022

Στην ουκρανική πρωτεύουσα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν χθες το απόγευμα τουλάχιστον 11 εκρήξεις καθώς κάτοικοι ετοιμάζονταν να γιορτάσουν τη νέα χρονιά. Σύμφωνα με τις αρχές του Κιέβου, οι βομβαρδισμοί είχαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 22. Διέλυσαν την πρόσοψη του ξενοδοχείου Alfavito, στο κέντρο της πόλης, σκορπίζοντας παντού συντρίμμια και κομματιασμένα γυαλιά, ανάμεσά τους από τα παράθυρα του εθνικού μεγάρου των τεχνών, μετέδωσαν δημοσιογράφοι από το σημείο.

«Η Ουκρανία δεν συγχωρεί» είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι, διαμηνύοντας πως ούτε αυτοί που «διατάσσουν» τέτοια πλήγματα ούτε αυτοί που τα «εκτελούν» θα λάβουν ποτέ «χάρη». Το 2023 θα είναι η χρονιά «της νίκης» στον πόλεμο με τη Ρωσία, επέμεινε αργότερα, στο διάγγελμά του.

Πύραυλοι Κρουζ, UAVs-καμικάζι

Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν χθες καταστροφές και πυρκαγιές στη Μικολάιφ (νότια), όπου αναφέρθηκε πως τραυματίστηκαν έξι άνθρωποι, και στο Χμελνίτσκι (δυτικά), όπου αναφέρθηκαν άλλοι έξι τραυματισμοί. Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα κατηγόρησε τη Ρωσία πως βάζει εσκεμμένα στο στόχαστρο κατοικημένες περιοχές. «Ο εγκληματίας πολέμου Πούτιν ‘γιορτάζει’ το νέο έτος σκοτώνοντας κόσμο», κατήγγειλε μέσω Twitter.

Ο επικεφαλής του ουκρανικού επιτελείου Βάλερι Ζαλούζνι υποστήριξε ότι 12 από τους 20 πυραύλους Κρουζ που εκτοξεύθηκαν από τον ρωσικό στρατό, κυρίως από στρατηγικά βομβαρδιστικά πάνω από την Κασπία, καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Ο δήμαρχος Κιέβου Κλίτσκο έκανε χθες επίσκεψη στη Μπαχμούτ, πόλη που προσπαθούν να καταλάβουν τα ρωσικά στρατεύματα. «Οι βάρβαροι Ρώσοι δεν θα μας τσακίσουν!», διαβεβαίωσε.