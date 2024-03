Όσκαρ 2024: Στον Κρίστοφερ Νόλαν το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το Οπενχάιμερ

Στον Κρίστοφερ Νόλαν απονεμήθηκε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας στην 96η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ 2024, της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών για την ταινία Οπενχάιμερ.

Yποψήφιοι σε αυτή την κατηγορία ήταν οι Ζιστίν Τριέ, για την “Ανατομία μιας Πτώσης”, Μάρτιν Σκορσέζε για την ταινία “Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού”, Γιώργος Λάνθιμος για την ταινία “Poor Things” και Τζόναθαν Γκλέιζερ για την “Ζώνη Ενδιαφέροντος”.

Congratulations on your win for Best Directing, Christopher Nolan! #Oscars pic.twitter.com/sVsU31eYir

— The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024