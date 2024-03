Όσκαρ 2024: Στον Cillian Murphy το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου

Στον Cillian Murphy απονεμήθηκε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην Οπενχάιμερ «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν ταινία στην 96η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ 2024 της Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Ο Cillian Murphy ήταν πρώτη φορά στην καριέρα υποψήφιος για Όσκαρ και μόλις κέρδισε το Χρυσό Αγαλματίδιο αποφάσισε να το αφιερωώσει σε όσους παλεύουν για την ειρήνη.

Best Actor in a Leading Role goes to Cillian Murphy! #Oscars pic.twitter.com/4BgQJpd6Ou

— The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024