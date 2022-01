Ονδούρα: Επιβάτης εισέβαλε στο πιλοτήριο αεροσκάφους και προκάλεσε ζημιά στα χειριστήρια – BINTEO

Επιβάτης εισέβαλε στο πιλοτήριο επιβατικού αεροσκάφους της εταιρείας American Airlines σε αεροδρόμιο της Ονδούρας την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η επιβίβαση των ανθρώπων που θα μετέφερε στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News χθες Τρίτη.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες του δικτύου ανεξάρτητα.

Κατά το ρεπορτάζ του ABC News, ο επιβάτης, που δεν έχει κατονομαστεί μέχρι τώρα, εισέβαλε στο πιλοτήριο, προκάλεσε ζημιά στα χειριστήρια και προσπάθησε να πηδήξει έξω από παράθυρο του αεροπλάνου, αλλά τον εμπόδισαν οι πιλότοι.

